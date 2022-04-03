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В Великобритании зафиксировали крупнейший за 70 лет спад уровня жизни

The Independent: в Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни
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В Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни из-за резкого роста цен на энергию. Об этом 2 апреля сообщили в британской газете The Independent.

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По информации издания, согласно последним прогнозам, после повышения цен на энергию вдвое, около 5 млн домохозяйств будут вынуждены тратить не менее 10% своего бюджета на оплату этих счетов. Теперь из-за повышения тарифов на электричество многие жители страны не знают, как им жить дальше, отмечает газета.

Днем ранее в центре Лондона активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест, связанный с резким ростом цен на электричество и газ.

26 марта таблоид Sunday Express сообщил, что примерно две трети всех британцев столкнулись с проблемами при оплате электроэнергии в связи с антироссийскими санкциями.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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