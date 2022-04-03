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Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля

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Похороны актрисы Александры Яковлевой, умершей 1 апреля на 65-м году жизни, пройдут в ее родном городе — Калининграде 7 апреля. Об этом сообщает в воскресенье, 3 апреля, ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг, 7 апреля, в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», — сообщили в администрации.

В 2020 году Яковлевой было присвоено звание «Почетный гражданин города Калининграда». С 2016 года она была депутатом городского Совета депутатов.

Ранее, 1 апреля, режиссер Николай Лебедев, сотрудничавший с артисткой, сообщал, что звезда советского и российского кино в последние несколько лет страдала от тяжелого заболевания — она боролась с онкологией.

Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде, в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) — курс народного артиста СССР Игоря Владимирова.

В 1980-е годы была одной из самых популярных актрис советского кино. Известна ролями в картинах «Экипаж», «Чародеи», «Парашютисты», «Человек с бульвара Капуцинов» и многими другими. В 1993 году ушла из кинематографа.

После этого занималась общественной работой, руководила службой по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту Пулково, занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу.

В 2016 году Яковлева заявила о том, что вернулась в профессию. В том же году на экраны вышел фильм «Экипаж», повторяющий название и основной мотив одноименного фильма 1979 года, в котором актриса вновь сыграла свою героиню Тамару — большую чиновницу в мире авиации.

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