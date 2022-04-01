Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Звезда советского и российского кино актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил 1 апреля режиссер Николай Лебедев, сотрудничавший с артисткой.

«Это, к несчастью, произошло», — цитирует режиссера ТАСС.

Актриса несколько лет страдала от тяжелого заболевания.

Будущая актриса родилась в 1957 году в Калининграде, в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс народного артиста СССР Игоря Владимирова).

В 1980-е годы была одной из самых популярных актрис советского кино. Известна ролями в картинах «Экипаж», «Чародеи», «Парашютисты», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году ушла из кинематографа.

После этого занималась общественной работой, руководила службой по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту «Пулково», занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу.

В 2016 году Яковлева заявила о том, что вернулась в профессию. В том же году на экраны вышел фильм «Экипаж», повторяющий название и основной мотив одноименного фильма 1979 года, в котором актриса вновь сыграла свою героиню Тамару — большую чиновницу в мире авиации.