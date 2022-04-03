Аналитик Джиоев перечислил влияющие на курс рубля факторы

Поддержку курсу рубля на валютном рынке оказывает снижение объема импорта. Такое мнение в воскресенье, 3 апреля, выразил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — рассказал он агентству «Прайм».

Также эксперт отметил, что введение 12% комиссии на покупку валюты охладило спекулятивный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Кроме того, аналитик считает, что решение президента России Владимира Путина перевести оплату поставок газа в недружественные страны в рублях способствовало укреплению курса рубля.

Однако Джиоев напомнил, что западные страны заявили о непринятии новых условий по поставкам. Если они откажутся оплачивать газ в рублях, то объемы экспорта снизятся, что приведет к ограничению иностранной валюты в стране.

Накануне начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР» Капитал Дмитрий Александров заявил, что частичный переход на систему расчетов за поставки российского газа в рублях, а также благоприятно развивающаяся для РФ спецоперация по защите Донбасса могут вызвать продолжение укрепления рубля в апреле.

При этом он отметил, что неопределенность в вопросах оплаты российского газа и хода спецоперации в настоящее время высока, поэтому «делать какие-то ставки было бы очень рискованно».

Данные Московской биржи 1 апреля показали, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. На 10:00 по Москве на валютных торгах на бирже доллар снизился на 3,45%, до 80,33 рубля. Также по данным 10:10 по Москве курс евро на торгах упал на 0,5%, до 92,03 рубля.

Исторический максимум падения курса российской валюты был отмечен 10 марта — 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Ранее в этот же день аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что существующие в России ограничения на покупку и вывоз валюты и на операции с ней, а также резкое падение российского импорта могут привести к стоимости доллара до 30–50 рублей.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. По словам главы государства, для приобретения российского газа западные страны должны открыть счета в банках РФ.

28 марта министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. При этом министр отметил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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