В Москве объединят театр МОСТ и Театр имени Моссовета

Московский открытый студенческий театр (МОСТ) объединят с Театром имени Моссовета по решению городского департамента культуры. Теперь он станет обособленным структурным подразделением второй культурной площадки столицы. О новой истории слияния театров рассказала «Известиям» 2 апреля директор МОСТа Ирина Большакова.

По словам Большаковой, стоявшей, можно сказать, у истоков зарождения этого театра — экс-студенческого театра МГУ, — эта новость стала для нее полной неожиданностью.

«И даже не потому, что мы всегда пребывали в уверенности, что наш театр ценят учредители — Московский департамент культуры, что репутация театра МОСТ, выросшего из легендарного коллектива, открывшего десятки звездных имен, таких как Ролан Быков, Ия Саввина, Алла Демидова, Марк Захаров и Роман Виктюк, делает нас неприкасаемыми. Пожалуй, удивила сама концепция объединения двух конкретных театров — театра, обучающего актерскому мастерству, и театра, представляющего уже почти 100 лет настоящих профи, звезд театра», — рассказала Большакова.

По ее словам, у МОСТа особенная миссия — помогать молодым ребятам искать себя в искусстве. Этим Большакова и ее коллега Евгений Славутин занимаются уже порядка 40 лет. Она выразила надежду, что этот шаг станет этапом, который принесет новые возможности для развития театра.

«Пока мы на нулевой отметке на этой дистанции. Нам пообещали статус обособленного структурного подразделения Театра имени Моссовета. Может быть, мы будем называться студией МОСТ или творческой лабораторией МОСТ, формулировки пока еще не утверждены», — рассказала директор МОСТа.

Директора театров уже успели обсудить перспективы слияния. Большакова рассказала, что это была ее первая встреча с директором Театра имени Моссовета Алексеем Черепневым. Однако, по ее словам, многое обсудить еще не удалось, так как только реорганизация должна занять несколько месяцев.

«Слияние двух таких разных театров может быть на пользу всем — может произойти взаимообмен целевыми аудиториями: молодежь вольется в ряды поклонников Государственного академического театра имени Моссовета, театралы постарше познакомятся со сценической культурой студенчества. Надеюсь на лучшее настоящее и будущее нашего театра», — подытожила Большакова.

2 марта стало известно, что Центр имени Мейерхольда объединят с московским театром «Школа драматического искусства», работающим по лабораторному принципу и являющимся проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters.