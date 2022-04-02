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В США предсказали рецессию экономики страны из-за санкций против РФ

The Hill: антироссийские санкции могут привести экономику США к рецессии
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Антироссийские санкции, введенные на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, привели к росту цен на топливо в США и могут привести американскую экономику к рецессии. Об этом в пятницу, 1 апреля, пишет американское издание The Hill.

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«Высокие цены на энергоносители усиливают опасения по поводу новой рецессии. Предложение России ухода от недавних санкций может увеличить шансы на мир на Украине, а также стабилизировать международные энергетические рынки», — говорится в материале.

Также газета отмечает, что существует необходимость диверсифицировать поставки нефти для снижения рисков внезапного повышения цен. Для этого США «самое время вернуться к иранской ядерной сделке, которую прервал бывший президент Дональд Трамп, поскольку Иран обладает огромными запасами нефти, а также поддерживать усилия по развитию альтернативных источников энергии.

Ранее в этот день доцент кафедры экономики Университета Миссури в Канзас-Сити Линвуд Тохид завил, что инфляция в США продолжит расти, заложенная во время пандемии коронавируса тенденция усугубится из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций.

По его мнению, ситуация с ростом цен будет ухудшаться. Экономист также подчеркнул, что повышение ФРС процентной ставки приведет к замедлению кредитования на покупку недвижимости, замедлению бизнеса и Америка окажется перед лицом рецессии.

1 апреля американский лидер Джо Байден сообщил, что к инициативе США по высвобождению нефти из стратегических резервов присоединились более 30 стран. По его словам, таким образом десятки стран выступили против «использования Россией энергоресурсов в качестве оружия».

Позже в этот же день стало известно, что США выделят первые 90 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских АЗС стала кризисной, поэтому он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода. Эта мера позволит Вашингтону получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

Высвобождение топлива из запасов происходит на фоне запрета США на весь импорт газа и нефти из России, который был обозначен Байденом 8 марта. Соответствующее решение, как и другие санкции Запада в отношении России, стало ответом на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Власти России уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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