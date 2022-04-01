США высвободят первую партию нефти из резервов между маем и июлем

Соединенные Штаты выделят первые 90 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу, 1 апреля, минэнерго США.

«Первые 90 млн баррелей нефти будут выброшены [на рынок] в период между маем и июлем. <...> Оставшиеся 90 млн баррелей будут выпущены в период между августом и октябрем 2022 года», — уточняется в релизе.

Сегодня утром американский лидер Джо Байден сообщил, что к инициативе США по высвобождению нефти из стратегических резервов присоединились более 30 стран. По его словам, таким образом десятки стран выступили против «использования Россией энергоресурсов в качестве оружия».

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин в этот же день заявил о снижении цен на энергоресурсы на фоне решения по высвобождению нефти из резервов.

Накануне президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских АЗС стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода. Эта мера позволит США получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

По оценке Госдепартамента США сейчас дефицит нефти на мировом рынке на фоне антироссийских санкций достигает около 2 млн баррелей в день.

Высвобождение топлива из запасов происходит на фоне запрета США на весь импорт газа и нефти из России, который был обозначен Байденом 8 марта. Соответствующее решение, как и другие санкции Запада в отношении России, стало ответом на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Власти России уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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