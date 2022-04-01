Прямой эфир
Экономика
Банки выступили за использование криптовалют в качестве инвестиций
Мир
Зеленский попросил Макрона помочь с гуманитарными коридорами
Мир
Датская компания Danfoss объявила о планах уйти из России и Белоруссии
Экономика
Ритейлеры заявили о падении спроса и цен на сахар
Экономика
Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappа покинет российский рынок
Экономика
Минфин Британии разрешил ЦБ России платить по нерублевым займам до 30 июня
Мир
Си Цзиньпин выразил сожаление в связи с текущей ситуацией на Украине
Мир
Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России
Мир
Верховная рада приняла закон о запрете «пророссийских партий»
Армия
ВС России уничтожили 357 украинских беспилотников с начала спецоперации
Мир
Парламент Украины запретил использовать символы Z и V
Сюжет:

США высвободят первую партию нефти из резервов между маем и июлем

В Минэнерго США заявили о планах выделить первые 90 млн баррелей нефти из резервов в период между маем и июлем
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты выделят первые 90 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу, 1 апреля, минэнерго США.

Послание сланцу: смогут ли США заменить Россию на рынке нефти
Возможности национальной нефтяной индустрии страны позволяют заместить лишь 10% от выпавших российских объемов

«Первые 90 млн баррелей нефти будут выброшены [на рынок] в период между маем и июлем. <...> Оставшиеся 90 млн баррелей будут выпущены в период между августом и октябрем 2022 года», — уточняется в релизе.

Сегодня утром американский лидер Джо Байден сообщил, что к инициативе США по высвобождению нефти из стратегических резервов присоединились более 30 стран. По его словам, таким образом десятки стран выступили против «использования Россией энергоресурсов в качестве оружия».

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин в этот же день заявил о снижении цен на энергоресурсы на фоне решения по высвобождению нефти из резервов.

Накануне президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских АЗС стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода. Эта мера позволит США получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

По оценке Госдепартамента США сейчас дефицит нефти на мировом рынке на фоне антироссийских санкций достигает около 2 млн баррелей в день.

Высвобождение топлива из запасов происходит на фоне запрета США на весь импорт газа и нефти из России, который был обозначен Байденом 8 марта. Соответствующее решение, как и другие санкции Запада в отношении России, стало ответом на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Власти России уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022