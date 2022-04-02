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Психоаналитик рекомендовала общаться с собаками для снятия стресса

Психоаналитик Смолярчук рассказала, как собаки помогают своим хозяевам побороть стресс
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Взаимодействие с собакой может помочь человеку избавиться от стресса. При этом животное способно играть роль психотерапевта, рассказала 2 апреля в интервью радио Sputnik директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

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«Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — отметила Смолярчук.

Кроме того, по ее словам, взаимодействие с животными влияет на выработку гормонов счастья: серотонина и дофамина.

Существует даже особый метод лечения и реабилитации пациентов с помощью специально обученных собак – канистерапия, отметила она.

Однако не только собаки способны снять стресс у человека. По мнению Смолярчук, важно лишь то, что животное способно «вызывать умиление» и настраивать человека на позитивный лад.

Ранее, 28 марта, психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала «Известиям», что наличие домашнего животного снижает риск появления депрессии и стресса у их хозяев.

Как уточнила специалист, любые поглаживания питомца снимают невротические или стрессовые реакции, помогают снижению частоты сердцебиения и уровня артериального давления. Кроме того, владельцам собак приходится гулять с животным минимум два раза в день, а это хорошая кардионагрузка на свежем воздухе, что, конечно, положительно влияет на состояние здоровье, заключила эксперт.

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