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Посол РФ рассказал об угрозах российским теннисистам в Британии

Посол Келин: российским теннисистам угрожают недопуском на Уимблдон в случае отказа осудить спецоперацию РФ
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Организаторы Уимблдонского турнира, который начнется в Лондоне 27 июня, требуют от российских теннисистов осудить спецоперацию по защите Донбасса, в противном случае угрожая им недопуском к соревнованиям. Об этом в интервью ТАСС 2 апреля сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

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По его информации, попытки запретить всё, что связано с русским, продолжаются «в гуманитарной, культурной, спортивной сферах».

«Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления», — отметил глава российского диппредставительства.

Келин добавил, что дискриминации россиян по национальному признаку недопустима, тем не менее в Великобритании фиксируются случаи проявлений «бытовой русофобии».

Также, по мнению российского дипломата, действия Британского правительства относительно спецоперации РФ, направлены на дальнейшую эскалацию ситуации, на нежелание работать в пользу урегулирования.

Келин отметил, что украинские власти фактически передали контроль за ситуацией своим западным партнерам.

«[У британских властей] создается картина такая, как, видимо, ее видят из бункера [президента Украины Владимира] Зеленского. И на основе этих представлений принимаются решения, делаются заявления, которые в общем-то противоречат реальности: о том, что надо Украине еще дать оружия побольше и тогда наступит перелом, а переговоры сейчас вести не надо», — сказал глава дипмиссии РФ.

Келин заметил, чем дальше от конфликта находится страна, тем более радикальную позицию она высказывает.

1 марта советы директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение запретить российским спортсменам выступать под флагом России. В заявлении подчеркивается, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Это произошло после того, как 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что решение связано с проведением операции РФ по защите Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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