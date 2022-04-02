Илон Маск перечислил главные угрозы для человечества

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал три главные угрозы, которые могут привести к вымиранию всего человечества. Своими мыслями он поделился в интервью с генеральным директором Axel Springer Матиасом Депфнером.

«Я потратил много времени на разговоры о рождаемости. Возможно, это самая большая угроза будущему человеческой цивилизации. Большинство людей в мире живут с ложным ощущением, что в мире слишком много людей, но на самом деле уровень рождаемости стремительно падает», — заявил Маск.

Он призвал ООН изменить свои оценки численности населения, потому что они «не имеют никакого смысла».

Кроме того, по мнению Маска, к вымиранию жителей Земли может привести «искусственный интеллект» и «религиозный экстремизм».

Основатель основателя Tesla признался, что относится к искусственному интеллекту и робототехнике с «некоторым трепетом», потому что «не хочет делать ничего такого, что потенциально может нанести вред человечеству».

Ранее, 31 октября, Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

Таким образом он отреагировал на просьбу исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Тот заявил, что $6 млрд на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества позволят справиться с «катастрофой».