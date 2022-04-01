Замглавы администрации Токаева заявил об отказе Казахстана помогать РФ в обходе санкций

Казахстан не станет российским инструментом для обхода санкций Евросоюза (ЕС) и США. Об этом заявил в пятницу, 1 апреля, первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал он интервью Euractiv.

Сулейменов отметил, что его страна менее всего хочет оказаться под вторичными санкциями Запада. Однако Казахстан будет и дальше инвестировать в Россию и привлекать для нее инвестиции, так как по-другому экономика страны не работает, добавил он.

Такую информацию, по словам Сулейменова, власти республики хотели бы «открыто донести до европейцев».

Днем ранее в Брюсселе прошло 19-е заседание комитета сотрудничества «Республика Казахстан — Европейский союз». В пресс-центре министерства иностранных дел Казахстана отметили, что главными вопросами обсуждения стали сотрудничество в политической, торгово-экономической сферах, верховенства закона и прав человека.

На прошлой неделе, 21 марта, состоялась встреча Сулейменова и советника президента России Антона Кобякова. В рамках встречи стороны обсудили взаимодействие бизнеса России и Казахстана. Было отмечено, что обе страны максимально поддерживают развитие торгово-экономических отношений, что доказывает и рост товарооборота между странами.

Как отметил тогда Сулейманов, у России и Казахстана похожи правовые и налоговые системы, что способствует развитию совместных проектов и наращиванию торговли. По его словам, сегодня российские инвестиции в Казахстане составляют $17 млрд, а казахстанские в России — $4,6 млрд. При этом более 70% взаимных расчетов производится в рублях.

Санкции были введены рядом государств после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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