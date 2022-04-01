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Минобороны России заявило об уничтожении украинского штаба с 40 военнослужащими

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского штаба, в котором было 40 военнослужащих
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Войска РФ крылатыми ракетами «Оникс» уничтожили штаб украинских военных, в котором находилось 40 человек личного состава, в районе населенного пункта Шахтерское. Об этом сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 40 военных объектов Украины. Среди них один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1», уничтоженный в районе Мурахово, и пусковая установка комплекса «Оса», которая была установлена в районе Великие Новоселки.

Также средствами противовоздушной обороны ВКС сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника в районах Изюм, Новомихайловка и Харьков.

Днем ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских националистов артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Как отметили в ведомстве, опорный пункт был уничтожен в районе важной развилки автодорог.

Россия 24 февраля начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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