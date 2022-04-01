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Депутат счел цензуру YouTube подтверждением работы биолабораторий на Украине

Депутат ГД Саралиев: цензура на YouTube подтверждает наличие на Украине биологического оружия
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в пятницу, 1 апреля, заявил, что цензура на видеохостинге YouTube является подтверждением наличия на Украине биологического оружия. Об этом сообщает «Дума ТВ».

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Ранее в этот день руководство YouTube выпустило новую методичку для модераторов из-за ситуации на Украине. В ней указано, какие видео нужно удалять и снимать с монетизации в связи с проводимой операцией России по защите Донбасса. В частности, цензуре теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде на Донбассе, украинском биологическом оружии, а также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z.

По словам Саралиева, «русофобские западные социальные сети» вводят цензуру, чтобы скрыть правду о событиях в Донбассе и работе на Украине биологических лабораторий.

«Как мы знаем, Роскомнадзор выявил уже десятки случаев блокировки на YouTube в отношении российских каналов. Это у них называется «свобода слова» — когда любая информация, которая им невыгодна или неудобна, подвергается блокировке. Поэтому я убежден, что очередная цензура — это прямое доказательство достоверности фактов об украинском биологическом оружии. Именно эту правду так усердно стараются скрыть на Западе», — подчеркнул депутат.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что США разрабатывали беспилотники, способные нести капсулы с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами. При помощи данных разработок американские военные должны были получить возможность выводить из строя или уничтожать войска без риска для себя.

Также в четверг оборонное ведомство назвало фамилии граждан США, принимавших участие в создании биооружия на Украине. Кроме того, опубликована переписка сына президента США Джо Байдена Хантера с сотрудниками управления по снижению угрозы Пентагона и работниками подрядных организаций американского оборонного ведомства на Украине.

Во вторник, 29 марта, Роскомнадзор (РКН) сообщил, что видеохостинг YouTube, принадлежащий американской IT-компании Google LLC, стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России и дискредитирующих ВС РФ.

Как отметил 31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. По его словам, уже зафиксировано около 60 случаев цензуры со стороны видеохостинга.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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