В России в марте спрос на все лекарства вырос на 95% при отсутствии дефицита

По данным Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», в марте этого года зафиксирован 95%-ный рост спроса на все лекарства, продаваемые в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям, отмечается в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 1 апреля.

Так, самыми востребованными лекарствами в марте 2022 года стали ксилометазолин — было куплено 16,5 млн упаковок, что на 32% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года; бисопролол — 8,3 млн, +209%; ибупрофен — 8,1 млн, +81%; омепразол — 7,8 млн, +90%; цитрамон — 7,3 млн, +36,5%; аспирин — 6,9 млн, +71,5%; панкреатин — 5,9 млн, +118%; парацетамол — 5,8 млн, +64%; эналаприл — 5,5 млн, +68%; левотироксин натрия — 5,1 млн, +451%.



Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что «искусственный и необоснованный ажиотаж» действительно есть, что подтверждается данными системы маркировки. Он предположил, что слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что россияне стали массово пополнять домашние аптечки. При этом ЦРПТ не фиксирует снижения производства лекарств для российского рынка, оно остается на прежнем уровне, снижения импорта также не произошло.

«Если анализировать покупки россиян, становится очевидно, что люди покупали то же, что и обычно, но в гораздо больших объемах, делая запасы на месяцы или даже годы», — заключил он.

На сегодняшний день 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. Система дает полную и точную статистику по лекарствам, которые прослеживаются по всей цепи поставок. Эти данные позволяют регуляторам избегать дефицита препаратов и присутствия в обращении нелегальной фармацевтической продукции. Маркировка позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей России предоставляется в режиме онлайн.

«Честный знак» внедряется в РФ с 2019 года для противодействия нелегальному обороту продукции. Она распространяется на 14 категорий: лекарства, молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, медизделий, антисептиков, пива и слабоалкогольных напитков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

Ранее в этот же день «Известия» сообщали, что Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила в Минпромторг письмо, в котором попросила правительство упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Производители отметили, что прекращение импорта мелованного картона вынуждает их переходить на российский упаковочный материал, но его качество не позволяет в соответствии с установленными требованиями наносить на него маркировку.

18 марта эксперты рассказали «Известиям», что ситуация, сложившаяся в связи с санкциями Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибуторы приостановили поставки в аптеки, чтобы пересчитать цены.

Как заявила врач-кардиолог, медицинский директор компании «ФармаЛогика» Елена Попова, РФ зависит от импорта фармацевтических субстанций и их интермедиатов. Рост курса доллара и евро — не самые важные причины возможного перебоя с наличием лекарств в аптеках, поскольку основную проблему может принести нарушение логистики.

В то же время в начале марта в Минздраве сообщили, что Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших.