День святого Валентина 2023: история возникновения праздника 14 февраля, традиции в России

Во вторник, 14 февраля 2023 года, во многих странах мира отмечается День святого Валентина. Праздник имеет католическое происхождение и связан с мучеником по имени Валентин.

День Святого Валентина 2023: история праздника 14 февраля

Согласно одной из легенд, римский император Клавдий II издал указ о том, что одинокие мужчины будут сражаться на поле битвы и не будут иметь права жениться, а одиноким девушкам запретил выходить замуж. Святой Валентин, будучи обычным полевым врачом и священником, сочувствовал влюбленным и тайком освящал брак любящих пар.

О деятельности священника стало известно властям, из-за чего его посадили в темницу и приговорили к смертной казни. Находясь в заключении, Валентин познакомился с дочерью надзирателя Юлией и влюбился в нее. Перед смертью священник написал ей признание в любви в записке, которую подписал «Твой Валентин», поэтому позднее записки с признаниями в любви стали называть валентинками. Казнь святого Валентина произошла 14 февраля 269 года.

Как отмечает доцент школы культурологии ВШЭ Анна Ганжа, в празднике сочетаются христианские и языческие черты. По словам специалиста, существует мнение, что День святого Валентина появился вместо римского праздника любви Луперкалии.

«В целом, корни праздника и его история создают некоторую путаницу, что придает ему загадочность. Не стоит забывать, что в 1970-х годах католическая церковь исключила этот праздник из календаря. Во многом и история Нового года имеет похожую историю. Не стоит забывать, что День святого Валентина также связан с появлением раннего капитализма — это один из самых коммерческих праздников», — сказала Ганжа в беседе с «Известиями».

День влюбленных 2023: традиции

На сегодняшний день Римско-католическая церковь не проводит каких-то особенных праздничных богослужений в этот день, считая его празднование народной, а не церковной традицией.

В России праздник отмечается с 90-х годов XX века и носит светский характер. Наиболее популярен этот праздник среди молодежи.

В этот день принято дарить валентинки своим вторым половинкам, а также просто выражать свою любовь через подарки, цветы и знаки внимания. В нашем материале — топ самых популярных подарков ко Дню святого Валентина.

Также 14 февраля некоторые впервые признаются в чувствах, делают предложение руки и сердца и женятся.