Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выступила против приема Косово в Совет Европы
Мир
Эксперты признали паспорт Японии лучшим в мире на 2023 год
Экономика
Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году
Политика
Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций
Мир
Al Mayadeen указало на сложности для стран Запада из-за конфронтации с РФ
Авто
Toyota запустила в Японии продажи гибрида Prius пятого поколения
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Общество
«Победа» бесплатно перевезла 538 Дедов Морозов и Снегурочек в Новый год
Экономика
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Мир
Антисловом 2022 года в ФРГ выбрали словосочетание «климатические террористы»
Общество
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Авто
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Сюжет:

День святого Валентина 2023: история возникновения праздника 14 февраля, традиции в России

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во вторник, 14 февраля 2023 года, во многих странах мира отмечается День святого Валентина. Праздник имеет католическое происхождение и связан с мучеником по имени Валентин.

Цена любви: спрос на валентинки падает, на драгоценности — растет
Праздновать День влюбленных намерен лишь каждый восьмой житель страны

День Святого Валентина 2023: история праздника 14 февраля

Согласно одной из легенд, римский император Клавдий II издал указ о том, что одинокие мужчины будут сражаться на поле битвы и не будут иметь права жениться, а одиноким девушкам запретил выходить замуж. Святой Валентин, будучи обычным полевым врачом и священником, сочувствовал влюбленным и тайком освящал брак любящих пар.

О деятельности священника стало известно властям, из-за чего его посадили в темницу и приговорили к смертной казни. Находясь в заключении, Валентин познакомился с дочерью надзирателя Юлией и влюбился в нее. Перед смертью священник написал ей признание в любви в записке, которую подписал «Твой Валентин», поэтому позднее записки с признаниями в любви стали называть валентинками. Казнь святого Валентина произошла 14 февраля 269 года.

Как отмечает доцент школы культурологии ВШЭ Анна Ганжа, в празднике сочетаются христианские и языческие черты. По словам специалиста, существует мнение, что День святого Валентина появился вместо римского праздника любви Луперкалии.

«В целом, корни праздника и его история создают некоторую путаницу, что придает ему загадочность. Не стоит забывать, что в 1970-х годах католическая церковь исключила этот праздник из календаря. Во многом и история Нового года имеет похожую историю. Не стоит забывать, что День святого Валентина также связан с появлением раннего капитализма — это один из самых коммерческих праздников», — сказала Ганжа в беседе с «Известиями».

День влюбленных 2023: традиции

На сегодняшний день Римско-католическая церковь не проводит каких-то особенных праздничных богослужений в этот день, считая его празднование народной, а не церковной традицией.

В России праздник отмечается с 90-х годов XX века и носит светский характер. Наиболее популярен этот праздник среди молодежи.

В этот день принято дарить валентинки своим вторым половинкам, а также просто выражать свою любовь через подарки, цветы и знаки внимания. В нашем материале — топ самых популярных подарков ко Дню святого Валентина.

Также 14 февраля некоторые впервые признаются в чувствах, делают предложение руки и сердца и женятся.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023