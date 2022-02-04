Парад — победа: как прошла церемония открытия Олимпиады-2022

Церемония открытия зимних Олимпийских игр – 2022 началась в 15:00 мск 4 февраля. Об открытии Игр объявил председатель КНР Си Цзиньпин, на трибунах присутствовало более 20 мировых лидеров разных стран мира — вместе с президентом России Владимиром Путиным. Наша команда со знаменосцами конькобежкой Ольгой Фаткулиной и хоккеистом Вадимом Шипачевым на парад олимпийцев вышла под 46-м номером. Всего со своими национальными флагами прошли спортсмены из 95 команд. В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин. Игры продлятся до 20 февраля.

Яркое шоу и овации россиянам

Пекин стал первым городом мира, который принял летние и зимние Игры. И связь Олимпиады-2008 с Олимпиадой-2022 была видна с первых минут. Ц еремония открытия прошла на том же Национальном стадионе, который был центральной ареной ярким летом 2008 года . А зрители увидели полуторачасовое шоу, постановщиком которого, как и 14 лет назад, выступил именитый режиссер Чжан Имоу.

Шоу-представление показывало достижения искусства в стране-хозяйке и рассказывало о ее уникальности и разнообразии. Зрители увидели фантастические по уровню хореографии и свету номера, завершившиеся полетом тычинок одуванчика и громоподобным салютом. Затем на арене появился флаг Китая и бережно передавался из рук в руки участников шоу, облаченных в национальные костюмы разных регионов КНР. Лазерное шоу в ледяном блоке? Для китайцев — запросто! На кубе в центре арены эффектно высвечивались фигуры олимпийцев, прославляющих свои страны на предыдущих Играх.

Парад-победа Фото: Global Look Press

После шоу по традиции состоялся парад участников соревнований. Подчеркнем, что не все олимпийцы принимали в нем участие — некоторые уже в этот или на следующий день планируют выступать на соревнованиях и поберегут силы для стартов (как, например, наши лыжники или фигуристы). Еще четыре года назад группу спортсменов из одной страны возглавлял знаменосец — это самый популярный или титулованный атлет в команде. В Пекине (как и летом в Токио) у каждой сборной знаменосцев было по двое — мужчина и женщина, что по замыслу МОКа позволяет соблюсти гендерное равенство.

Первыми по традиции на арене появились спортсмены из сборной Греции, страны, где зародилось олимпийское движение. Хозяева соревнований завершали парад. Остальные сборные вышли на арену по японскому алфавиту. Наша команда во главе с Ольгой Фаткулиной и Вадимом Шипачевым появилась перед зрителями под 46-м номером. Китайские болельщики, полностью заполнившие «Птичье гнездо» встретили команду ОКР громкими овациями.

Еще во время парада выделялась могучая и импозантная делегация Восточного Тимора: четыре человека в ярких национальных костюмах. Запомнился и единственный представитель Самоа скелетонист Натан Крамптон. Он тоже вышел в традиционном для своего народа виде, то есть с оголенным торсом. Крамптон станет первым представителем сборной Американского Самоа на зимних Играх за 28 лет. До этого он выступал на летней Олимпиаде в беге на 100 м, но не сумел пройти дальше квалификационных забегов.

Речь Баха, полные трибуны

После парада олимпийцев председатель КНР Си Цзиньпин объявил Игры-2022 открытыми, а президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальной речью.

— Мы открываем новую эру в развитии зимних видов спорта. Мы можем вписать новую главу в историю спорта благодаря жителям Китая, — подчеркнул глава МОКа. — И, конечно, спасибо потрясающим волонтерам. Благодаря их усилиям мы чувствуем себя как дома. Ваши глаза согревают наши сердца. К сожалению, пандемия всё еще является реальностью нашей жизни. От этого наша благодарность организационному комитету еще сильнее. Спасибо, что сделали возможным проведение Игр.

Также Бах, разумеется, пожелал удачи главным действующим лицам Игр и напомнил об исторически мирной мисси Олимпийских игр.

— Дорогие олимпийцы, вы прибыли сюда после многочисленных вызовов, но момент настал, — продолжил он. — Ваша олимпийская мечта становится правдой. Вы продемонстрируете то, как будет выглядеть мир, если мы все будем соблюдать правила и уважать друг друга. Вы будете сражаться за высокие награды и мирно жить под одной крышей. Здесь нет места никакой дискриминации. В нашем мире нарастают конфликты, и мы показываем миру то, что мы можем жить в мире и уважать друг друга. Это миссия Олимпийских игр — собрать всех вместе для участия в мирном состязании. Строить мосты, но никогда — стены.

В заключение церемонии, конечно же, зажжение олимпийского огня. В общей сложности в эстафете, которая шла с момента окончания прошлых зимних Игр, приняло участие 1200 человек от 14 до 86 лет. Кроме людей факелоносцами были еще и машины — роботы-амфибии и беспилотные транспортные средства. Последний участник эстафеты, который и зажигает огонь на открытии, до последнего держится в секрете. В Токио-2020 это была теннисистка Наоми Осака, в Пхёнчхане-2018 право доверили фигуристке Юне Ким. В Пекине же это почетное право заслужили уйгурская лыжница Динигир Йиламуцзян и лыжник-двоеборец Чжао Цзявен.

В целом всё это было красиво. И всё же, несмотря на невероятные сюжеты, красивые слоганы, яркие речи и ослепительную графику, самым главным было и остается наличие зрителей на трибунах. В день открытия они были, и стоит надеяться на то, что скоро наступит тот день, когда аншлаги на спортивных аренах станут привычным делом.