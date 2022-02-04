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Rockstar подтвердила создание новой GTA

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Rockstar работает над новой частью игры Grand Theft Auto (GTA). Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщается на сайте компании.

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«Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что готовится что-то новое, дополнительными подробностями в Rockstar обещают поделиться позднее.

Кроме того, отмечается, что обновленная версия GTA V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг. Самостоятельная версия GTA Online, которая дебютирует в тот же день, в течение трех месяцев будет доступна игрокам на PS5 бесплатно.

В мае 2020 года бесплатная раздача игры GTA V в онлайн-магазине Еpic Games Store обрушила его серверы из-за резкого роста трафика.

В декабре 2019 года журнал TIME назвал GTA V лучшей игрой прошедшего десятилетия.

Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная игра в жанре приключенческого экшена с открытым миром. Разработана компанией Rockstar North, издана компанией Rockstar Games. Версии для игровых консолей были выпущены в 2013 году, для Windows — в 2015-м. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 млн копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraft.

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