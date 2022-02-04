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Налоговые поступления от туризма в Крым составили почти 6 млрд рублей в 2021 году

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Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма в 2021 году выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 5,78 млрд рублей. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

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По данным министерства, в 2020 году поступления от туристической отрасли в Крым составили 3,8 млрд.

«В общей сумме налогов, по данным УФНС, за 2021 год поступления от туризма составили 9,8% (за 2020 год доля составляла 7,8%). По экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме более 25%», — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил в интервью «Известиям», что минувший курортный сезон стал для Крыма крайне удачным. В течение лета регион посетило более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020-го.

Он отметил, что доходы от услуг, предоставляемых объектами размещения в регионе, за первое полугодие 2021 года превысили показатели января–июня 2020-го в 4,5 раза и составили свыше 14,2 млрд рублей.

В октябре того же года в министерстве курортов и туризма республики сообщили, что из-за дополнительных ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции осенью, турпоток в Крым снизился на 15–20%.

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