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Пушкинские Горы признали самым гостеприимным городом России

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Поселок городского типа Пушкинские Горы на западе Псковской области возглавил топ самых гостеприимных городов России. Список составил сайт Booking.com. На третьем месте разместился еще один псковский городок — Печоры.

Авторы рейтинга уточнили, что Пушкинские Горы — это самые гостеприимные партнеры по размещению, службе по аренде автомобилей и такси. Победителей выбирали на основе более чем 232 млн проверенных отзывов реальных путешественников. Такое признание в России получили более 59,5 тыс. партнеров из самых разных уголков страны. Тем самым были определены, какие города и регионы являются лидерами гостеприимства.

Составители списка указывают, что в Пушкинских Горах всё проникнуто духом великого русского поэта Александра Пушкина, а сама местность представляет собой вереницу спусков и подъемов, извилистых улочек, обрамленных зеленью и мхом.

Пушкинские Горы включают в себя целый комплекс музеев, три усадьбы, в том числе родовое имение матери Пушкина — Михайловское. Также в поселке есть контактный зоопарк, где можно увидеть оленей, погладить ручного волка и покормить пеликана.

На втором месте рейтинга разместился Суздаль во Владимирской области. На третьем — Печоры, куда туристы и паломники со всего мира стекаются ради уникальной достопримечательности — Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, пишет Псковское агентство информации.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список самых теплых направлений для отдыха в феврале. Жарче всего будет в Таиланде и Бразилии, прохладнее и бюджетнее — в Египте.

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