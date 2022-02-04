Пушкинские Горы признали самым гостеприимным городом России
Поселок городского типа Пушкинские Горы на западе Псковской области возглавил топ самых гостеприимных городов России. Список составил сайт Booking.com. На третьем месте разместился еще один псковский городок — Печоры.
Авторы рейтинга уточнили, что Пушкинские Горы — это самые гостеприимные партнеры по размещению, службе по аренде автомобилей и такси. Победителей выбирали на основе более чем 232 млн проверенных отзывов реальных путешественников. Такое признание в России получили более 59,5 тыс. партнеров из самых разных уголков страны. Тем самым были определены, какие города и регионы являются лидерами гостеприимства.
Составители списка указывают, что в Пушкинских Горах всё проникнуто духом великого русского поэта Александра Пушкина, а сама местность представляет собой вереницу спусков и подъемов, извилистых улочек, обрамленных зеленью и мхом.
Пушкинские Горы включают в себя целый комплекс музеев, три усадьбы, в том числе родовое имение матери Пушкина — Михайловское. Также в поселке есть контактный зоопарк, где можно увидеть оленей, погладить ручного волка и покормить пеликана.
На втором месте рейтинга разместился Суздаль во Владимирской области. На третьем — Печоры, куда туристы и паломники со всего мира стекаются ради уникальной достопримечательности — Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, пишет Псковское агентство информации.
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