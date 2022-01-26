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Россиянам назвали самые теплые направления для отдыха в феврале

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список самых теплых направлений для отдыха в феврале. Жарче всего будет в Таиланде и Бразилии, прохладнее и бюджетнее — в Египте. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Ключ для старта: как страны меняют правила въезда для туристов из России
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Подчеркивается, что по состоянию на 25 января все страны из списка открыты для туристов из России. Для посещения большинства из них нужно предоставить сертификат о вакцинации и/или результаты тестирования на коронавирус.

Дешевле всего для россиян в феврале обойдется перелет в Египет — в среднем 20,5 тыс. рублей из Москвы туда-обратно на человека. Стоимость проживания в отеле категории «три звезды» составит порядка 2,1 тыс. рублей за ночь.

На втором месте по бюджетности оказался билет из Дубая и обратно — в среднем 24,7 тыс. рублей. Ночь в гостинице здесь обойдется в 3,4 тыс. рублей.

Третье место занимает Шри-Ланка, куда можно добраться в среднем за 37,6 тыс. рублей. Ночь в отеле будет стоить порядка 4 тыс. рублей.

Далее в списке теплых направлений находится Таиланд: авиабилет из Москвы и обратно на человека стоит в феврале в среднем 44,2 тыс. рублей. Цена за ночь в трехзвездочном отеле составит около 3 тыс. рублей.

Перелет на Сейшельские острова из столицы в феврале будет стоить 44,7 тыс. рублей туда-обратно. Однако цена за ночь в гостинице категории «три звезды» составляет 10,3 тыс. рублей.

На шестой позиции рейтинга находятся Мальдивы. Авиабилет туда-обратно из Москвы обойдется в 48,2 тыс. рублей. Проживание будет стоить около 4,5 тыс. рублей за ночь.

Мексика расположилась на седьмой строке. Перелет из столицы и обратно обойдется в среднем в 64,2 тыс. рублей. Снять номер в трехзвездочном отеле можно за 3,9 тыс. рублей.

Восьмое место заняла Доминикана: за билеты туда-обратно придется заплатить 68,8 тыс. рублей. Средняя стоимость ночи в отеле — 3 тыс. рублей.

На девятой строке Бразилия, сюда билет из Москвы и обратно стоит около 80,7 тыс. рублей, а проживание можно забронировать за 2,3 тыс. рублей в сутки.

Завершает топ-10 стран Куба, куда отправиться в феврале можно за 89 тыс. рублей. Проживание за одну ночь в среднем будет стоить 5.4 тыс. рублей.

Ранее 19 января в пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что с 22 января в Египте поменяют правила въезда для туристов: в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19.

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