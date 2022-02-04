Генерал-лейтенант оценил разработку ракет обратного старта для Ту-160

Стратегическому бомбардировщику Ту-160 необходима система, которая бы его защищала от ударов сзади. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя соответствующую разработку.

О планах по внедрению такой системы сообщил источник в авиастроительной отрасли. По его данным, радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора позволит самолету применять для самообороны от ракет «воздух-воздух», «земля-воздух» и истребителей ракеты «обратного старта». Такие ракеты будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М.

Как отметил Горбенко, такая разработка является целесообразной, поскольку для данного самолета атаки с задней полусферы особенно опасны.

«Этот самолет может уходить далеко, его не везде могут сопровождать истребители. Атаки с задней полусферы для него опасны. Поставить РЛС обзора задней полусферы — это не проблема, самолет большой. А вот про существование ракеты, которые бы разворачивались бы на 180 градусов, я не слышал ни у нас, ни у нашего вероятного противника», — указал он 4 февраля.

По словам эксперта, с таким оружием экспериментировал военный летчик Александр Руцкой, который был вице-президентом во время правления Бориса Ельцина.

«Он на самолет установил направляющие, которые позволяли бы стрелять в обратную полету сторону неуправляемыми снарядами. При выходе из пикирования он их запускал. Этот эксперимент результата не принес. Пока еще в мире такой управляемой ракеты нет», — пояснил Горбенко.

Он также назвал маловероятным разработку ракет, которые способны разворачиваться на 180 градусов.

«Проще установить специальные пусковые установки, чтобы сразу стрелять назад. Желание было давно у всех, но насколько оно будет реализовано, мне сложно сказать», — добавил специалист.

12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполева» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М. Он на высоте 600 м и длился около 30 минут.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М. Договор предусматривает создание 10 самолетов.

В рамках выполнения программы по госконтракту между Минпромторгом и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифровали конструкторскую документацию на Ту-160М, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера самолета, сформировали новую кооперацию из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в «Ростех».

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.