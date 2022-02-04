В России создадут первый в мире самолет с ракетами обратного старта

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом, способным перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной», сообщает 4 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По его словам, на первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны от ракет «воздух-воздух», «земля-воздух» и истребителей ракеты «обратного старта».

«Такие ракеты класса «воздух-воздух» по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М», — пояснил собеседник агентства.

Источник назвал наиболее целесообразным применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках. Дело в том, что эти маломаневренные машины могут не успеть развернуться носом к противнику.

Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и в передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.

Ранее, 12 января, сообщалось, что с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполева» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М. Он на высоте 600 м и длился около 30 минут.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М. Договор предусматривает создание 10 самолетов.

В рамках выполнения программы по госконтракту между Минпромторгом и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифровали конструкторскую документацию на Ту-160М, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера самолета, сформировали новую кооперацию из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в «Ростех».

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.