В России начали принимать заказы на Genesis G70 Shooting Brake

Корейский автопроизводитель Genesis выводит на российский рынок новый универсал G70 Shooting Brake. Дилеры уже открыли прием заказов и ожидают первую партию машин. Об этом 4 февраля сообщает «Авторевю».

Дизайн универсала повторяет облик обновленного седана G70, который дебютировал в прошлом году. Автомобиль получил оригинальные фары и фонари, ромбовидную решетку радиатора и патрубки выхлопной системы овальной формы.

В салоне установлена цифровая приборная панель. Водителю также будут доступны система предотвращения фронтальных столкновений, функция удержания автомобиля в занимаемой полосе, адаптивный круиз-контроль, а также система контроля состояния водителя.

На российском рынке автомобиль будет предлагаться в четырех комплектациях с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (197 или 247 л.с.), восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В начальную комплектацию Elegance входят восемь подушек безопасности, отделка сидений кожей, электропривод передних кресел, подогрев руля и передних сидений, кнопка запуска двигателя, медиасистема с навигатором, камера заднего вида, парктроник, светодиодные фары и 18-дюймовые колеса. В исполнении Advance добавлены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, вентиляция передних сидений, проекционный экран, электропривод пятой двери и адаптивные фары.

В версии Sport установлены 19-дюймовые колеса, адаптивная подвеска, тормоза Brembo, аудиосистема Lexicon, электропривод рулевой колонки. В максимальную комплектацию Supreme включены подогрев заднего ряда, отделка сидений кожей Nappa, камеры кругового обзора.

Стоимость автомобиля на российском рынке составит от 3 545 000 рублей до 4 350 000 рублей.

19 ноября сообщалось, что на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) корейский автопроизводитель Genesis представил электрический кроссовер Electrified GV70.

Новый Genesis Electrified GV70 получил электрическую силовую установку, суммарной мощностью 490 л.с. В режиме максимальной отдачи агрегатов Boost Mode автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.