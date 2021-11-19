Genesis представила электромобиль с запасом хода 400 км

На автосалоне в Гуанчжоу (Китай) корейский автопроизводитель Genesis представил электрический кроссовер Electrified GV70. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Genesis.

Внешне электромобиль практически не отличается от стандартного Genesis GV70 с двигателями внутреннего сгорания. У Electrified GV70 появилась лишь новая закрытая радиаторная решетка, под которой спрятан порт для подключения зарядного кабеля, а также модернизированный передний бампер.

Новый Genesis Electrified GV70 получил электрическую силовую установку, суммарной мощностью 490 л.с. В режиме максимальной отдачи агрегатов Boost Mode автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.

Для подзарядки аккумуляторов можно использовать 350-киловаттную систему, которая может пополнить запас аккумуляторов с 10% до 80% за 18 минут. Запас хода Genesis Electrified GV70 составляет около 400 км.

9 июля на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прошла официальная презентация универсала Genesis G70 Shooting Brake.

Дизайн универсала повторяет облик обновленного седана G70, который дебютировал в прошлом году. Автомобиль получил оригинальные фары и фонари, ромбовидную решетку радиатора и патрубки выхлопной системы овальной формы.