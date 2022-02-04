В Кремле напомнили Киеву о необходимости выполнения Минских соглашений

Действия украинских властей создают сложности в проведении встречи нормандской четверки. Об этом 4 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, из Киева идут заявления о том, что выполнение Минских договоренностей будет означать развал Украины. Кроме того, МИД Украины заявляет о невозможности выполнения соглашений на условиях России.В таких условиях очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне, указал представитель Кремля.

«Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно. Но для того чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей», — подчеркнул Песков.

По его словам, встречи на высшем уровне должны быть подготовленными, они не должны быть спонтанными, безрезультативными и несодержательными. «А пока с подготовкой мы хромаем», — резюмировал пресс-секретарь.

2 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс Прайс озвучил позицию Вашингтона, который настаивает на полной реализации Минских соглашений всеми сторонами «как пути деэскалации напряженности». Он указал, что США продолжают поддерживать нормандский формат в качестве средства обсуждения того, как все стороны могут полностью придерживаться Минских соглашений.

В тот же день в посольстве РФ в Вашингтоне назвали позитивным сигналом данное заявление Госдепа. При этом в дипмиссии обратили внимание на продолжающиеся попытки «переложить проблему с больной головы на здоровую» и обвинить Россию в срыве достигнутых договоренностей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад постоянно пытается выставить Россию одной из сторон Минских соглашений, однако не учитывает того факта, что российских обязательств в них нет.

26 января в Париже в Елисейском дворце прошла встреча политических советников «нормандской четверки». Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа. Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию.

Ранее, 9 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины, однако киевские власти их игнорируют. По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.