В дептрансе Москвы рассказали об автомобилях в каршеринге

В Москве в сервисах каршеринга можно арендовать автомобили Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Soul, Audi A4, Mitsubishi Outlander, Haval Jolion и новые электромобили Tesla Model 3. Об этом 4 февраля сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Отмечается, что средний возраст авто в сервисе каршеринга — два года, а машины свыше трех лет операторы выводят из парка. Так, в прошлом году из сервиса выбыло 4,3 тыс. старых машин, но добавилось 8,5 тыс. новых авто.

На сегодняшний день у оператора «Делимобиль» находится в эксплуатации более 4,5 тыс. каршеринговых машин, у «СитиДрайв» — 3 тыс. автомобилей, у BelkaCar — 1 тыс. авто.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 30 тыс. автомобилей сервиса краткосрочной аренды заменяет 90 тыс. личных машин. В 2021 году компании получили более 275 млн рублей на обновление автопарка и заменили 11,9 тыс. автомобилей.

14 сентября стало известно, что в Москве средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга составляет 321 рубль.

На одну машину каршеринга приходится около шести поездок в день. Средняя длина маршрута составляет 16 км. При этом средняя продолжительность поездки достигает 37 минут.