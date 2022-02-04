Посол заявил о способности России ответить на санкции Британии

России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. У нас (в России. — Ред.) есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели», — приводит «РИА Новости» слова Келина.

Посол добавил, что за последние два года товарооборот РФ и Великобритании вырос на $5 млрд, составив в 2021 году $27 млрд, а накопленные инвестиции составляют $30 млрд.

31 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в отношении России будет введен самый жесткий санкционный режим в случае агрессии против Украины. По ее словам, новые ограничения применят в отношении людей, которые имеют связи с правительством РФ.

Ранее, 30 января, Трасс сообщила, что Великобритания расширит санкции против России. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявление Лондона также «подрывает инвестиционную привлекательность и привлекательность Великобритании» в целом. Он уточнил, что атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 30 января сообщил, что ЕС работает над новыми санкциями против РФ, которые могут привести «к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы». В частности, рассматриваются «меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций».

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.