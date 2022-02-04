Российские хоккеистки победили команду Швейцарии в первом матче на ОИ

Российские хоккеистки в пятницу, 4 февраля, обыграли команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира со счетом 5:2.

Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США, пишет «Спорт-Экспресс».

2 февраля российские хоккеистки несколько дней находились в изоляции. Игроки, тренеры и персонал команды находились в Олимпийской деревне и сдавали тесты. Результаты всех исследований оказались отрицательными. Однако женская сборная не смогла провести контрольный матч со сборной Чехии в субботу.

В пятницу в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место по итогам ритм-танца. Таким образом, российская команда вышла на второе место в зачете.

Олимпиада-2022 пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).