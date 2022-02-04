В России предложили новое основание для лишения водительских прав

Если водитель-новичок совершил три и более ДТП, это может являться основанием для аннулирования его водительских прав. Такое предложение высказал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В письме Петрова, которое он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, в частности, отмечается, что в вышеуказанном случае водительские права «подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем».

Первый зампред добавил, что особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители. Он отметил, что многие, едва сдав экзамены и получив долгожданные «права», начинают безответственно «гонять» и становятся виновниками ДТП.

«Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус «молодого автолюбителя». А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за свое поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью», — подчеркнул Петров.

Вместе с тем он указал, что подобное нововведение сможет стать дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной и ответственной езде, а также позволит убрать от вождения неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах, передает 4 февраля «РИА Новости».

Накануне депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов выступил с предложением ввести в России ученическое водительское удостоверение. По его словам, увеличение водительского стажа провоцирует самоуспокоенность водителя, которая перерастает в самоуверенность.