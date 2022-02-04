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Вирусолог назвал способы борьбы с устойчивостью к антибиотикам

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Чтобы победить устойчивость организма к антибиотикам, необходимо отказаться от безрецептурного применения антибактериальных препаратов и поставить перед учеными задачу разработать новые лекарственные средства. Такое мнение 4 февраля выразил вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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«На самом деле антибиотики — это вещества, которые производят сами бактерии, чтобы освободить себе экологическую нишу от других бактерий. Таким образом, они (бактерии. – Ред.) несут в себе гены как для производства, так и для устойчивости к этим самым антибиотикам. Когда человечество начинает использовать антибиотики для себя, да еще и в больших дозах, гены этой устойчивости к антибиотикам начинают устойчиво передаваться от одних бактерий к другим», — объяснил Нетесов в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, сейчас есть такие бактерии, которые устойчивы не к конкретному антибиотику, а к разным препаратам.

«Чтобы их побороть, чтобы избавить от них больного человека, нужны антибиотики второго, третьего и теперь уже четвертого поколения», — сказал вирусолог.

Для борьбы с таким явлением, как антибиотикорезистентность, врачам нужно контролировать назначение антибиотиков, а ученым — разрабатывать новые препараты, продолжил эксперт.

«Как раз широкое применение антибиотиков при каждом случае приводит к возникновению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, которые поражают человека», — предупредил Нетесов.

Существуют препараты, которые в перспективе смогут заменить антибиотики, например, вирусы бактерий — бактериофаги, добавил молекулярный биолог.

«К бактериофагам (у бактерий. – Ред.) устойчивость возникает очень медленно, поэтому эту группу препаратов надо развивать», — отметил он.

До этого, 26 января, доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина в беседе с «Известиями» объяснила опасность самолечения антибиотиками при COVID-19. Врач отметила, что без необходимой и эффективной защиты для кишечника возникают антибиотико-ассоциированные диареи.

Ранее, 19 января, в журнале The Lancet было опубликовано исследование, согласно которому заболевания, которые раньше легко поддавались лечению антибиотиками, такие как бактериальная пневмония или сепсис, теперь всё чаще имеют смертельный исход. Главная проблема, которая стоит перед медицинским сообществом, — устойчивость к антибиотикам. Как следует из материала, только в 2019 году более 1,27 млн человек умерли в результате прямого заражения бактериями.

Приводя эти данные, ученые призывают медиков к разумному назначению антибиотиков.

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