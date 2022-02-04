Аграрии сократили продажи зерна за рубеж

Минсельхоз подготовил аналитическую справку «О ситуации на рынке зерна 17–21 января». В ней сказано, что в сезоне 2021/22 (с 1 июля 2021 года и до 1 июля 2022-го) Россия сократила экспорт зерновых культур — пшеницы, ячменя, кукурузы и других. «Известия» ознакомились с документом.

Согласно оперативным данным ФТС на 20 января, из страны вывезли 25,1 млн т зерна, хотя в предыдущем сезоне этот объем был выше на 24,7% — 33,4 млн т. Экспорт пшеницы за этот сезон составил 21 млн т (минус 24% по отношению к 2021/20 годам), ячменя — 2,7 млн т (минус 32,3%), кукурузы — 1,1 млн т (минус 27,9%).

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили: с начала сезона 2021/22 экспорт основных зерновых культур уже составил 25,5 млн т. Это на 25% ниже уровня прошлого сельскохозяйственного года. При этом Россия остается в числе крупнейших мировых экспортеров зерна, подчеркнули в ведомстве.

«Снижение экспорта в этом сельскохозяйственном году обусловлено действием зернового демпфера (плавающая экспортная пошлина. — «Известия»), — сказали в министерстве. — Данный механизм на фоне глобальной продовольственной инфляции и ажиотажного спроса на продукты питания, в частности, пшеницу, позволил обеспечить сырьем отечественные предприятия мукомольной и хлебопекарной промышленности. Более того, сохранить стабильный уровень внутренних цен».

Кроме того, значительные запасы зерна, которые сформированы на внутреннем рынке с учетом низкого вывоза в начале сезона, могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором, добавили в министерстве. Плавающую пошлину на экспорт зерна правительство ввело в прошлом году. Это 70% от цены отсечения, которую могут менять в зависимости от ситуации.

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Рациональное зерно: Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя