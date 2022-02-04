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Самозанятых программистов захотели вывести из тени

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Минимальный уровень доходов самозанятых IТ-специалистов, привлекаемых цифровыми экосистемами и платформами для оказания услуг потребителям, следует поднять с нынешних 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.

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Такая рекомендация содержится в докладе, подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) для правительства, Госдумы, Совета Федерации и Центробанка. Сейчас граждане, зарегистрированные как самозанятые, платят государству 6% с доходов, полученных от работы с юрлицами и ИП, и 4% — с физлицами.

Логично было бы поднять максимальную сумму доходов не только для самозанятых IТ-специалистов, но и для других категорий работников, считает вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

«Но здесь надо смотреть на риски: подобное повышение может привести к разного рода налоговым злоупотреблениям, реакция на это Минфина может быть очень непростой», — считает он.

Повышение максимального уровня доходов для самозанятых IT-специалистов позволит многим из них выйти из тени, ведь часть «надомных» программистов вообще не платит налогов, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Обеление» зарплат этим людям действительно необходимо, рано или поздно они начнут сталкиваться с претензиями налоговых органов. Гораздо продуктивнее было бы взимать с них небольшой налог и ввести их деятельность в правовое поле», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программное самообеспечение: «надомных» IT-специалистов хотят вывести из тени

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