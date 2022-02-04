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Нейросеть предскажет результат ЕГЭ с точностью до 85%

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Специалисты Сеченовского университета разработали единственную в России модель машинного обучения для прогнозирования результатов ЕГЭ. На ее основе создана программа, которая может пригодиться и учителям, и ученикам.

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«Нейросеть анализирует различные достижения школьника, — пояснил завуч предуниверсария Сеченовского университета по инновационному развитию Алексей Овсянников. — К достижениям относятся оценки по предмету, результаты олимпиад и пробных ЕГЭ. Последние данные составляют около 40% точности расчетов нейросети. В процессе обучения нейросеть учили связывать между собой эти показатели и баллы, которые дети получили на реальных ЕГЭ. В течение двух лет модель обучали на сотнях учеников».

Работу программы проверили на нескольких сотнях учеников из предуниверсария. Точность ее предсказаний составила 85%, утверждают разработчики. На данный момент модель отработана для прогнозирования результатов экзамена по химии.

Прогноз результатов ЕГЭ осложняется плохо предсказуемыми реакциями человека в условиях стресса. Поэтому дальнейшим развитием модели будет включение в нее темперамента и психотипа ученика. Это позволит учесть влияние стресса на результат и повысить точность прогноза. Разработчики намерены проанализировать влияние темперамента на оценку в этом году после сдачи ЕГЭ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Учебная тревога: нейросеть предскажет результат сдачи ЕГЭ

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