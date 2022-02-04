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Ростуризм не ждет банкротств крупных туроператоров в 2022 году

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Банкротств крупных туроператоров, подобных Mouzenidis Travel, в 2022 году ждать не стоит, сообщила в интервью «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Не ждать. Мы делаем для этого всё возможное», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

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Чтобы предотвратить проблемы туристов, Ростуризм применяет превентивные меры.

«Буквально на днях из реестра (Единый федеральный реестр туроператоров. — «Известия») за серьезные нарушения мы исключили двух туроператоров по внутреннему туризму», — сообщила Догузова.

Глава Ростуризма напомнила, что в конце 2021 года Ростуризм внес на рассмотрение в правительство проект нового закона «О туризме», в котором пересмотрен механизм компенсации за несостоявшиеся поездки в случае проблем у туроператора. Предельный размер выплаты предлагается установить в 40 тыс. рублей.

«Рассчитывая максимальную сумму компенсаций в 40 тыс. рублей на человека, мы брали среднюю стоимость тура на неделю, она составляет как раз 35–40 тыс. Кто-то говорит, что этого мало, но давайте посмотрим, что происходит сейчас. Сегодня в случае банкротства туроператора клиенты, как правило, не получают практически ничего — менее 5%», — сказала она.

В частности, клиентам Mouzenidis Travel (крупный туроператор по Греции, обанкротившийся в 2021 году. — «Известия») сейчас выплачивают всего по 3–4 тыс. рублей, напомнила Зарина Догузова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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