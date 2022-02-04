Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в ходе торгов 3 февраля превысила $93 за баррель, сообщает 4 февраля ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Такой показатель российской марки нефти наблюдается впервые с октября 2014 года. Urals вырос вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.

Цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,01%, до $90,03.

При этом Urals всё еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $0,4 за баррель, на северо-западе Европы — $3,13 за баррель.

Днем ранее стало известно, что цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года.

1 февраля сообщалось, что средняя стоимость российской экспортной нефти Urals в январе составила $85,64 за баррель.

20 января международное ценовое агентстве Argus заявило, что стоимость Urals превысила $90 за баррель впервые со 2 октября 2014 года. Отмечалось, что российский сорт нефти преодолел семилетние максимумы, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) поднялся в стоимости сначала выше $86 за баррель, а 19 января — до максимальных $91 за бочку.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечали, что рост цен на нефть отражает высокий спрос на сырье, к тому же прогнозы международных агентств утверждают, что востребованность черного золота достигнет допандемийного уровня уже в этом году. По словам специалистов, дисбаланс на рынке сохраняется из-за проблем с поставками. Данные по запасам этого энергоносителя в хранилищах также остаются ниже среднеисторических.