Российские туристы вернули кешбэком 1 млрд рублей

Всего за две недели после старта программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. Это пятая часть годового бюджета программы, сообщила в интервью «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Программа пользуется огромной популярностью, динамика в разы выше, чем на предыдущих этапах — и это несмотря на низкий сезон. За две недели после старта программой воспользовались 200 тыс. человек, которые приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей. В виде кешбэка туристам уже вернулся 1 млрд рублей», — сказала Зарина Догузова.

Она напомнила, что в поездки с кэшбеком можно отправиться до 30 апреля, в круиз — до конца мая.

«С учетом огромного интереса к программе мы советуем туристам поторопиться и не откладывать покупку на потом. У нас есть лимит денег на этот год (5 млрд рублей. — «Известия»), и сумму мы разделили на два этапа: зимне-весенний и осенне-зимний. Поэтому количество «кэшбеков» ограничено», — добавила глава Ростуризма.

Отвечая на вопрос, хватит ли выделенных средств на компенсации всем желающим, Зарина Догузова отметила, что есть предельная сумма, которую Ростуризм согласовал с министерством финансов — 5 млрд рублей.

«Не стоит забывать, что в этом году кешбэк будет впервые работать так, как задумывался изначально, — четко в межсезонье. На предыдущих этапах программы мы захватывали пиковые даты майских и новогодних праздников. Поэтому мы посмотрим, как отработает кешбэк в этом году, и только по итогам года будем принимать решение о корректировках основных параметров, включая финансовые», — заключила она.

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