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Президент Бразилии Болсонару прилетит в Москву 14 февраля

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МИД Бразилии 3 февраля назвал даты запланированного ранее визита президента страны Жаира Болсонару в российскую столицу.

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«Запланированный визит президента в Москву — 14–17 февраля», — сказано в заявлении министерства.

Накануне газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники сообщила о дипломатическом давлении США на Бразилию. Отмечалось, что Вашингтон пытался добиться отмены поездки президента Жаира Болсонару в Москву в феврале, так как это якобы «послужит сигналом поддержки действий Кремля в Восточной Европе».

Как рассказала «Известиям» профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева, США обеспокоены слухами о возможном появлении российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки, в связи с чем пытаются ограничить связи Москвы с регионом в целом.

Однако, отметила Окунева, позиции РФ и Бразилии по ряду вопросов расходятся, включая ситуацию на Украине. Объясняется это тем, что сейчас Бразилия имеет яркую проамериканскую внешнеполитическую ориентацию.

О намерении нанести визит президенту России Владимиру Путину в I квартале 2022 года президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в декабре во время своего еженедельного выступления. Позже бразильский глава сообщил об отсутствии планов отменять запланированную на февраль поездку в Россию.

Предыдущий визит президента Бразилии — на тот момент Мишела Темера — в российскую столицу состоялся с 20 по 21 июня 2017 года.

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