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Болсонару подтвердил намерение посетить Россию в феврале

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Президент Бразилии Жаир Болсонару, выписавшись в среду, 5 января, из больницы, сообщил об отсутствии планов отменять запланированную на февраль поездку в Россию. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте администрации президента в YouTube.

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«Всё, что запрограммировано, будет выполнено. В этом месяце у меня будет поездка на северо-восток [Бразилии], в Рио-де-Жанейро. В феврале будет визит в Россию, это достаточно интересный для Бразилии визит», — отметил Болсонару.

В декабре во время своего еженедельного выступления президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2022 года по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ранее, 31 октября, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Бразилия продолжают обсуждать возможную закупку латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Как отметил замглавы службы, Бразилия ранее активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса. Это, по его словам, было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий.

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