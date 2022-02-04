Шесть кораблей Северного и Балтийского флотов прибыли в Тартус

Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов 3 февраля прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии в рамках учения.

В состав отряда Северного и Балтийского флотов вошли шесть больших десантных кораблей: «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград».

Чтобы зайти в порт, корабли преодолели 6 тыс. морских миль, пройдя вокруг Европы и зайдя в восточную часть Средиземного моря.

«Переход прошел благополучно. Несмотря на штормовые условия корабли и личный состав экипажей проявили лучшие свои морские качества. Поэтому переход прошел очень удачно», — отметил заместитель командира отряда кораблей Федор Виновозов.

В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где уже приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что большой десантный корабль (БДК) военно-морского флота РФ «Цезарь Куников» в среду, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря. Отмечалось, что БДК идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Судя по осадке, корабль оснащен значительным грузом.

В ноябре проходящими через пролив Босфор были замечены минный тральщик «Вице-адмирал Захарьин», противодиверсионный катер П-191 «Кадет» и морской буксир МБ-304. По данным турецких источников, корабли также шли в сирийский порт Тартус.

В Средиземном море в настоящее время действует российская эскадра в составе более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов.

Большие десантные корабли проекта предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Также они способны транспортировать различные виды бронетехники.

Пункт материально-технического обеспечения Тартус был создан еще в 70-е годы прошлого века. В 2016 году в пункте МТО открылась большая закрытая акватория с новейшими причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей. Одновременно швартоваться могут до 10 кораблей практически любого класса.