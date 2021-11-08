Группа кораблей ВМФ России вошла в Средиземное море

Корабли военно-морского флота России были замечены в водах Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие источники 7 ноября.

Минный тральщик «Вице-адмирал Захарьин», противодиверсионный катер П-191 «Кадет» и морской буксир МБ-304 были замечены проходящими через пролив Босфор.

По данным турецких источников, корабли направляются в сирийский порт Тартус на базу материально-технического обеспечения ВМФ России. Российская эскадра в составе почти 15 боевых кораблей и судов обеспечения действует в Средиземном море на постоянной основе. Ранее в Средиземном море был замечен большой десантный корабль ВМФ России «Цезарь Куников».

При этом в Черном море 4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney.

Он зашел в акваторию по пути к месту назначения. Флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который с 1 ноября уже находился в Черном море.

Президент России Владимир Путин в этой связи отметил, что вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны.

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заход в Черное море кораблей Военно-морских сил США назвал проверкой защиты Черноморского побережья и юга России. В тот же день Шестой флот Военно-морских сил обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах изображены флагман Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат TCG Yavuz (F 240).

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.