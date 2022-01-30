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Правящая партия Армении выдвинет Хачатуряна на пост президента страны

На пост президента Армении выдвинут министра высокотехнологичной промышленности Хачатуряна
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Правящая партия Армении «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает издание «Грапарак».

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Отмечается, что Ваагн Хачатурян являлся политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего данный пост в 1991–1998 годах. Политик занимал должность мэра Еревана в 1996–1998 годах. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Президента Армении избирает парламент. Выборы нового главы государства могут состояться в середине февраля.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. По словам самого Саркисяна, это абсолютно не эмоциональное решение, оно исходит из определенной логики.

Исполнять обязанности президента страны до новых внеочередных выборов будет председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что у Саркисяна есть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности. По словам Данилина, выборы могут состояться в течение полугода.

Саркисян занимал пост президента Армении с 9 апреля 2018 года. Срок его полномочий должен был завершиться в 2025-м.

В конституции республики отмечается, что внеочередные выборы президента Армении могут пройти не позднее чем через 30 дней после отставки. При этом президент избирается парламентом сроком на семь лет, одно и то же лицо может быть избрано главой государства только один раз.

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