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Обязанности президента Армении будет выполнять спикер парламента Симонян

Исполняющим обязанности президента Армении может стать спикер парламента Симонян
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Председатель национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян будет исполнять обязанности президента страны до новых внеочередных выборов. Это следует из положений конституции страны.

О том, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, стало известно ранее 23 января. По словам самого Саркисяна, это абсолютно не эмоциональное решение, оно исходит из определенной логики.

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Согласно конституции, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель национального собрания.

В свою очередь, директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что у Саркисяна есть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности. По словам Данилина, новые выборы могут состояться в течение полугода.

Саркисян занимал пост президента Армении с 9 апреля 2018 года. Срок его полномочий должен был завершиться в 2025-м.

Согласно конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

В конституции республики также отмечается, что внеочередные выборы президента Армении могут пройти не позднее чем через 30 дней после отставки. При этом президент избирается парламентом сроком на семь лет, одно и то же лицо может быть избрано главой государства только один раз.

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