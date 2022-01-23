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Саркисян объяснил решение уйти с поста президента Армении

Президент Армении Саркисян объяснил, с чем связана его отставка
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Армен Саркисян назвал отсутствие инструментов для влияния на внешнюю и внутреннюю политику причиной своей отставки с поста президента Армении.

О том, что президент Армении подал в отставку, стало известно ранее 23 января. По словам самого Саркисяна, это абсолютно не эмоциональное решение, оно исходит из определенной логики.

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«Президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики», — отмечается в заявлении политика.

Кроме того, он отметил, что не ушел с поста в переломный момент апреля-мая 2018 года, чтобы избежать внутреннего раскола и своим опытом и связями способствовать построению сильного и стабильного государства.
По мнению Саркисяна, он не смог повлиять на политические процессы. По его словам, Армении необходимы конституционные изменения, он надеется, следующий президент сможет работать более эффективно.

В свою очередь, директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что у Саркисяна есть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности.

«Думаю, что он мыслит о том, чтобы получить в свои руки реальную, а не номинальную власть, которая сейчас есть у президента Армении. Очевидно, что сейчас премьер-министр имеет все рычаги власти, а на президента обрушивается много негатива из-за действий премьера», — отметил Данилин.

По его словам, в последние дни наблюдается серьезная активность Армении на фоне потепления отношений с Турцией. При этом, как уточил политолог, сам Саркисян говорил о налаживании отношений во время своего недавнего визита в ОАЭ.

«Президент Армении с 2018 года обладает очень сильно ограниченными полномочиями, поэтому мандат у него на семь лет. А на фоне серьезного внутриполитического кризиса в Армении Саркисян не готов был нести репутационные издержки за [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна», — указал Данилин.

Вместе с тем политолог заверил, что до вступления в должность нового президента Армении его обязанности будет исполнять Пашинян или председатель национального собрания. Тогда как новые выборы могут состояться в течение полугода, заключил Данилин.

Саркисян занимал пост президента Армении с 9 апреля 2018 года. Срок его полномочий должен был завершится в 2025-м.

Согласно конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

В конституции республики также отмечается, что внеочередные выборы президента Армении могут пройти не позднее чем через 30 дней после отставки. При этом президент избирается парламентом сроком на семь лет, одно и то же лицо может быть избрано главой государства только один раз.

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