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Под Петербургом нашли тело утонувшего семилетнего мальчика

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Спасатели нашли тело семилетнего мальчика, провалившегося под лед в Ленобласти 24 января. Об этом сообщается в воскресенье, 30 января.

Тело было обнаружено в 70–80 м ниже по течению от того места, где ребенок провалился под лед.

Инцидент произошел в деревне Новосаратовка. По предварительным данным, женщина вышла на вечернюю прогулку по берегу Невы со своими племянниками. Один из детей в момент, когда женщина отвлеклась, спрыгнул с причала на лед, который проломился.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

19 января женщина утонула во время крещенского купания в реке Оредеж под Петербургом. В Сети появилось видео, на котором она прыгает в прорубь. Ее затянуло под лед течением, на поверхности она больше не появилась. Присутствовавшие рядом люди пытались ее спасти, но их попытки не увенчались успехом. Трагедия произошла на глазах у детей погибшей. 28 января тело женщины нашли в километре от проруби. Отмечалось, что место купания не было оборудовано.

В конце декабря 2021 года две жительницы Санкт-Петербурга утонули в автомобиле в Гдовском районе Псковской области. Их автомобиль Renault Kaptur съехал с дороги, упал в реку и утонул, проломив лед. Пассажиры не смогли выбраться.

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