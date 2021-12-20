Две женщины из Петербурга утонули в автомобиле в Псковской области

Две жительницы Санкт-Петербурга утонули в автомобиле в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщили в региональном УМВД России в воскресенье, 19 декабря.

По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur, в котором находились женщины, съехал с дороги, упал в реку и утонул, проломив лед. Пассажиры не смогли выбраться. Возраст одной погибшей — 51 год, другой — 81.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

7 ноября двое мужчин на Камчатке погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике. 73-летний мужчина смог выбраться из машины, двое других утонули.