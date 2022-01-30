В Германии человек погиб в результате прохождения циклона «Надя»

В Германии один человек погиб в результате последствий циклона «Надя». Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает газета Bild.

Отмечается, что циклон сопровождается шквалистым ветром, основной удар которого пришелся на северные и северо-восточные части страны, уточняет в своем Twitter Германская метеослужба (DWD)

Скорость ветра достигала более 100 км/ч. Так, в бранденбургском городе Белиц погиб прохожий, на которого рухнул предвыборный плакат. В Бремене в результате падения дерева травмы получил один человек.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков в ближайшие двое суток. Он добавил, что в ночь на вторник, 1 февраля, снегопады в Москве усилятся, снежный покров увеличится до 6 мм.

Также 30 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Калининградскую, Ленинградскую, Орловскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край и Крым. В данных регионах ожидаются сильные осадки, снегопады, метели и ветер.