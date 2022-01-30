Врач прокомментировал случай выжившей при падении с 22-го этажа девочки

Детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин прокомментировал 30 января случай выжившей после падения с большой высоты 14-летней школьницы в Москве и оценил вероятность выживания в подобных случаях.

«Выше пятого этажа практически всегда смерть. Был один казуистический случай, когда девочка выпала с 15-го этажа, упала на крышу машины. Она глубокий инвалид, даже не по голове, а по костно-составным повреждениям. Там перелом таза, перелом позвонков, перелом бедер. Это очень серьезные травмы», — цитирует специалиста РЕН ТВ.

По словам Сорокина, при падении с высоты больше шансов остаться в живых у младенцев. Детский хирург связал такую статистику с массой тела.

Об инциденте стало известно днем ранее. 14-летняя школьница выпала с балкона на 22-м этаже дома в Москве на Загорьевской улице. По данным РЕН ТВ, на балконе школьница находилась с подругой. По неизвестным причинам она сорвалась вниз. Подруга пыталась ее удержать, но у нее не получилось.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. Ее доставили в больницу. Также, по предварительным данным, в организме школьницы был обнаружен алкоголь.