Мэр Астрахани призвала пересмотреть законодательство для защиты людей от бродячих собак

Мэр Астрахани Мария Пермякова поделилась своим видением того, как можно справиться с проблемой бездомных собак в регионе, где 26 января стая собак насмерть загрызла мужчину. Она уверена, что нужен пересмотр федерального законодательства и меры повышения ответственности людей за питомцев.

«Я гуманный человек, но собак, честно, не очень жалую. Кусали и меня, и детей. Считаю ненормальным, когда есть бесконтрольное движение животных по центру города, где гуляют маленькие дети. Собака — это животное. Кошка, конечно, тоже животное и может проявить агрессию к маленькому ребенку. И это самое страшное. Я считаю, такая ситуация недопустима. Ни в развитых странах, ни в нашей столице мы такого не увидим», — сказала она.

Мэр напомнила, что даже в случае с домашними питомцами, чьи хозяева несут за них ответственность, случаются несчастные случаи. Что уж говорить о животном, которое на улице — в холод, в грязь, не понятно, что ест и как регулярно.

«Так продолжаться однозначно не может. Понимаю, что муниципалитеты, к сожалению, жестко скованы федеральным законом, выполняют все мероприятия, которые необходимо выполнять в рамках закона. Но законодательство надо пересматривать — это для всех, наверное, очевидно», — подчеркнула глава города.

Пермякова рассказала, что для жителей Астрахани стало привычным в случае, когда человек выходит из магазина, а перед ним стая собак — переждать в магазине. Это ненормально, и муниципалитеты прилагают массу усилий, чтобы ситуацию переломить, но тут нужно и человеческое участие. Личная ответственность, в том числе за питомцев, которых выбрасывают на улицу.

Она привела зарубежный пример, где хозяева каких-либо животных должны раз в год минимум отмечаться в ветеринарном учреждении, показывать, что животное живо, здорово и его не выбросили.

«Не просто будет стимулировать людей, но придаст какую-то ответственность человеку, заставит проявлять заботу к животному, он же беззащитный. Мне этих животных очень жалко, особенно которых выбрасывают. Но ведь это делает не кто-то, они не из космоса попадают, мы же их и выбрасываем. Это надо регулировать, это всё зависит от человека!» — подчеркнула Пермякова.

По ее мнению, решение вопроса с бездомными животными зависит от федерального законодательства. В том числе по части содержания их в приютах. За рубежом, к примеру, животное в приюте содержится определенное количество времени — месяц, в течение которого его активно рекламируют зоозащитники, волонтеры, неравнодушные люди. Вот, мол, посмотрите, какой хороший песик или кошечка, заберите, иначе его усыпят, так как бесконечно его содержать невозможно.

Мэр поделилась опытом из Германии, где 25 лет назад с бродячими животными была такая же ситуация, как в Астрахани, но ее удалось изменить. Там, в частности, практикуется в приютах выдача потенциальному хозяину животного набора кормов на год.

«Это работа совместная — волонтеров, зоозащитников. Они должны стимулировать людей забрать животное из приюта. У нас много сердобольных людей, но доходы в России не позволяют им заботиться о бесконечном количестве животных. Если им будут предлагать корм с собой на много дней, может, кто-то задумается», — считает Пермякова.

Стаи бродячих собак всё чаще нападают на людей в разных регионах страны. Почему это происходит и возможно ли с этим бороться — смотрите в программе «Добров в эфире» 30 января в 23:00 на РЕН ТВ.