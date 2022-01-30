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Пожар в здании РЖД в Тынде ликвидировали

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Пожар на площади 5 тыс. кв. м в административном здании РЖД в городе Тында Амурской области ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в воскресенье, 30 января.

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«Около полутора часов потребовалось для локализации пожара, через 3 часа 42 минуты открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили на сайте ведомства.

В тушении участвовали 26 человек, шесть единиц техники и пожарный поезд станции Тында с четырьмя людьми личного состава.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Сообщение о пожаре в административном здании ОАО «РЖД» на улице Привокзальной поступило ранее в тот же день. Сообщалось, что пожару присвоен ранг 1 БИС.

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