Пожар в здании РЖД в Тынде ликвидировали

Пожар на площади 5 тыс. кв. м в административном здании РЖД в городе Тында Амурской области ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в воскресенье, 30 января.

«Около полутора часов потребовалось для локализации пожара, через 3 часа 42 минуты открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили на сайте ведомства.

В тушении участвовали 26 человек, шесть единиц техники и пожарный поезд станции Тында с четырьмя людьми личного состава.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Сообщение о пожаре в административном здании ОАО «РЖД» на улице Привокзальной поступило ранее в тот же день. Сообщалось, что пожару присвоен ранг 1 БИС.