В астраханском приюте рассказали о проблеме отлова собак в регионе

Директор приюта для животных Светлана Марченко в воскресенье, 30 января, на фоне произошедшей трагедии в Приволжском районе Астрахани, когда стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину, рассказала «Известиям» о ситуации с отловом животных в регионе.

«Нам на отлов дают от 250–290 собак. Это мизерно, у нас только 12 поселений, получится около 30 в год на поселение. В каждом из них в среднем три населенных пункта. Если 19 делить на три, то получается, что только 10 собак можно взять с населенного пункта. Это мало. И эту проблему в целом не решить», — пояснила она.

По ее словам, специалисты выезжают на места, где живут беременные собаки, и забирают их на стерилизацию, но рост популяции животных продолжается.

«Скажу честно, что нам очень мешает отсутствие законодательства по собственным собакам, то есть для тех, у кого есть собаки. Мы, допустим, отлавливаем, стерилизуем, выпускаем в соответствии с федеральным законом 498. Я знаю все лежанки, где есть собаки. Мы приезжаем через месяц-два, а там уже есть рослики — это не щенки, но и не взрослые собаки. Стерилизовать можно, но откуда-то они появляются», — поделилась Марченко.

Директор приюта отметила, что Приволжский район, где случилась трагедия, находится по пути в город.

«Мы как раз его кольцом окружаем. А из города нам очень много собак выкидывают, да и сами они оттуда сюда переходят. Есть свидетели, которые видели, что из города шли пять собак сюда же, где мы уже отлавливали», — указала собеседница.

Вместе с тем она считает, что в таком неконтролируемом размножении собак по большей части виноваты люди.

«Конечно, человек виноват в этом, собаки тут ни при чем. Вы видели у нас огромных собак, но их же заводят люди, а потом их выбрасывают. Мне не нравится, когда мы забираем собаку, а к нам тянется очередь: отдайте нашу собаку. Почему она ваша? Почему нет поводка, почему нет сопровождения, а они показывают документы на животное, поэтому мы обязаны отдать. Затрачены силы, время, деньги на бензин и остальное. Поэтому мы их стерилизовать не можем. Если хозяин не хочет этого делать, то мы не имеем право. Это его собственность», — заявила эксперт.

По ее мнению, проблема заключается в том, что владельцы животных не стерилизуют собак, при этом отпускают их одних гулять на улицу. В результате появляются щенки и происходит пополнение популяции.

Марченко убеждена, что для решения проблемы с бездомными животными необходимы комплексные меры вплоть до реформ. В настоящий момент, по ее словам, сложилась катастрофическая ситуация, хотя приюты честно выполняют свою работу. Несмотря на высокую стоимость, собаки приюта чипируются.

«Если нас вызывают и говорят, что собака с биркой родила, выезжаем с актом отлова, сканируем. Если там ничего нет, то, извините, это не наша собака. Дорого, но мы это делаем, чтобы обезопасить себя и нам не говорили, что мы выпускаем нестерилизованных животных», — заметила директор приюта.

Ранее, 26 января, неподалеку от гаражного кооператива «Энергетик» в Приволжском районе Астрахани стая бездомных собак напала на местного жителя, который направлялся на работу. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте. По факту гибели мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за мероприятия по отлову бродячих животных на территории района.

В последнее время всё чаще поступают сообщения о нападении бродячих собак на людей. Почему это происходит — смотрите в программе «Добров в эфире» 30 января в 23:00 на РЕН ТВ